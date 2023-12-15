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男警遭同袍辱罵妻母申索償　官：日日都幾十萬人咁鬧　我哋好忙㗎喎 (14:04)

一名在警署報案室工作的警員早前入稟區院，指控同僚屢刻意為難他及說「你老婆俾我X」、「你阿媽俾我X，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向該高級警員索償16萬港元。被告申請剔除申索，今（15日）於區院開庭處理。原告強調言論涉及性，法官則質疑被告不是直接向原告提出性要求，「佢唔係撩你」，言論只是一般的辱罵說話。法官將於3個月內頒裁決。

原告是警員吳漢生（音譯），答辯人為高級警員林文龍（音譯）。原告原本要求警務處為事件負責，捐贈16萬元予慈善機構，但後來終止針對處方的申索。

原告沒有律師代表，親自應訊指被告的言論涉及性，「令我感受到佢係向我提出呢方面嘅要求」。法官梁國安反問「佢向你提出（性要求）？」，質疑被告是針對原告的母親和妻子，不是向原告提性要求，亦認為言論雖然粗魯，但只是粗口常見的字眼，不屬性騷擾，否則「日日都幾十萬人咁鬧，個個都上嚟提訴訟，歧視你母親、歧視你太太，咁我哋好忙㗎喎」。

被告的代表律師亦主張「巿井之徒」的辱罵說話不應視為性騷擾，被告亦非親自向原告或其親屬提出性要求，冀法庭若剔除申索，下令原告須付訟費。梁官聽罷陳辭，押後3個月內頒書面裁決，決定是否剔除申索。

入稟狀指稱吳因稱呼林為「大佬」及態度問題起爭執，又在歸還子彈時故意逐顆取出，遭林質疑他有情緒問題不宜拿槍，上司介入事件後吳向林道歉。其後林多次嘲諷吳，2020年6月19日，對吳不斷叫嚷，不下五次稱「你老婆俾我X」及「你阿媽俾我X，生咗你個衰仔」，林翌日向吳道歉但不獲接受。

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