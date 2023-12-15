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仁濟醫生認詐騙醫管局逾11萬元候判　官信納除本案外　「應該係一個好嘅醫生」 (12:24)

仁濟醫院一名駐院醫生涉近5年內多次虛報曾到另一間公立醫院提供額外服務，詐騙醫管局逾11萬元的特別酬金，早前遭廉署落案起訴一項欺詐罪。他今（15日）於西九龍裁判法院認罪，裁判官溫紹明接納被告的背景非常良好，從求情信可見同事和家人對他的評價相當高，認為除本案以外，被告「應該係一個好嘅醫生」，下令先索取社會服務令報告，押後至明年1月17日判刑，期間被告續准保釋。

任職醫生的被告王文灝（33歲）今年7月被起訴，現正停職。辯方求情稱，被告雖然作出虛報及遲到早退是犯錯，但他並非偷懶的醫生。多封求情信力陳他熱心工作及其表現，同事稱被告不只一次當機立斷拯救病人。被告亦在新冠疫情選擇加入前線抗疫團隊（Dirty Team），為香港醫療服務付出。

辯方續指，被告被捕候審期間承受巨大心理壓力，他預料會面臨紀律聆訊，「香港可能失去好有熱誠嘅醫生」。辯方稱，被告的確向社會提供服務，而且香港市民對於醫療需求高，望法庭考慮到本案情况特殊，而不判處即時監禁。被告庭上不禁拭淚。

溫官表示，本案涉及公帑，被告所得款項超過10萬元，犯案時間不短；被告初犯及認罪，願意全數償還酬金，相信他已有悔意，並與在庭上觀察脗合，不過他需要承擔後果。

案情指，於2015年至2020年間，被告向醫管局虛假地申報，他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，詐騙醫管局向他支付特別酬金110,824元。被告逾60次在仁濟醫院候召與他報稱在屯門醫院工作的時間重疊，涉及約170個小時。他承認曾未經上司准許，於休班前提早離開仁濟醫院，亦沒準時到達屯門醫院執勤。

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