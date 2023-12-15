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涉訂閱頻道資助違國安　湯家驊：齋睇齋講唔犯法　惟訂閱金額越多說服力越小 (12:19)

警方國安處前日拘捕4人，指各人瀏覽並透過網上訂閱眾籌平台，資助被通緝的立法會前議員許智峯和羅冠聰從事危害國安活動。行會成員兼資深大律師湯家驊今（15日）表示，單純觀看和討論平台的內容並不犯法；至於是否支持他人干犯國安法行為，法庭就會以周圍發生的事，作推論犯罪意圖的基礎，若訂閱金額較少，向法庭辯解的說服力可能較強，但若每月花費大量金額訂閱，其說服力就越小。

湯家驊在商台《在晴朗的一天出發》表示，一般串流平台的訂閲費用，一個月只需約70至80多元，但倘有人每月支付700至800多元訂閲一個頻道，自己本身又從不同渠道，包括所觀看的片段，得悉該人在外國不斷干犯國安法；從常理推論，會懷疑相關的訂閲費用是用作支持該人犯罪，「嫌疑相當大」。湯家驊說，「畀幾蚊可能仲說得過去，你每月俾幾百，我就覺得唔係常人會做嘅事，因此會招惹嫌疑」；他又指，法庭會同時考慮不同證據，包括警方上門拘捕時，有否發現被捕人家中有很多宣場犯罪的物資等。

對於若不付費訂閱，單看相關內容會否犯法，湯家驊稱，「齋睇齋講在香港不犯法」，指不論是《港區國安法》或其他法例，資助或援助他人犯罪必須有實質行為，例如付款；但轉載的性質就不同，是「做特別額外嘅嘢」，稱要視乎其目的是否希望取得更多認同。

相關字詞﹕編輯推介 通緝 港區國安法 湯家驊

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