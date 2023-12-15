正服刑童樂居27歲女職員再判囚14周　官批欺負1歲幼童不能容忍 (11:48)

被告馮凱琍（現27歲）被控3項虐兒罪，她早前承認其中一項控罪，另兩罪獲存檔法庭。王官判刑時引述被告背景，提及她是家中幼女，父母離異後長兄離家，失聯多年，被告與患病的母親同住，是經濟支柱。由於被告成長於破碎家庭，深明家庭對兒童的重要，一直希望從事幼兒工作，她親撰求情信，指愧對童樂居的幼童，亦辜負了父母及社會的期望，沒有尊重幼兒工作員的身份。

王官續指，案發片段顯示男童G與其他幼童看似在睡覺，沒有幼童下床或表現頑皮，亦無挑釁性行為，G僅將雙腳抬起，被告便與同案另一被告，「非常合拍」地兩度將G的手腳大力向下壓。王官認為本案的嚴重之處，是被告對男童有照顧責任，其行為違反誠信，並與同事合力犯案，被告的力度亦大，雖然無證據顯示G受傷，但仍有潛藏的受傷風險，其行為不能容忍，判刑須反映公眾對此行為的厭惡，故採納33周的量刑起點，認罪後減刑至22周。

被告現正就於裁判法院處理的虐兒案服刑4個月34周，即將刑滿出獄，辯方早前要求法庭頒令刑期同期執行。王官考慮整體量刑原則，認為兩案的總刑期應為16個月，故進一步減刑至14星期。