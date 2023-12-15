南港島線西段棄重鐵　議員批開空頭支票　林世雄否認 (11:38)

其中民建聯陳學鋒說，南港島線西段已討論多年，社會有共識，批評政府開空頭支票，「依家到找數個陣時發覺荷包唔夠錢，就樣樣勒住勒住」，又說港鐵西營盤站、利東站等都興建在很深的地底並以升降機接駁，南港島線西段亦可考慮相關做法。林世雄否認政府開空頭支票，強調以重鐵形式興建西段的成本效益低，又說如果車站建在很深的地底，乘客乘車亦不方便。他稱政府會以科學基礎繼續檢視情况，明年會敲定替代方案。

新民黨葉劉淑儀則追問有何其他鐵路系統可選擇。路政署長陳派明指，該鐵路原擬興建的瑪麗醫院站，需要建在150米深的地底，屆時乘客需要步行較長時間，故當局希望採用較輕型系統，估計沿線客量用中型系統亦可應付需求。至於是否即採取全地面方案，陳指地底及地面段可並行，會視乎山勢決定。經民聯盧偉國則稱，對局方事隔10年才說西段有山勢問題難建重鐵「相當唔開心」，問局方如何向沿線街坊交代。林世雄強調局方目標不變，會留意項目發展需配合得到當區人口增長。

另外，政府決定擱置北港島線，實政圓桌田北辰稱，當年提出興建北港島線，是希望用作港島線出現重大事故時的替代路線，關注現時是否已不再需要相關「保險措施」。林世雄回應指，如果項目沒有客流量上的迫切需要，只純粹用作替代路線，要深思相關經濟效益，重申當局評估2046年都沒迫切性推展。

林世雄：會爭取早日完成啟德集體運輸系統

至於政府目標於10年後，即2034至2038年間完成東九龍及啟德集體運輸系統，議員楊永杰認為太遲，促當局加快進度；工聯會鄧家彪關注東九龍線會否接駁藍田北。林世雄說，中型運輸系統對香港來說是新的運輸系統，會視乎規劃及建造過程，能否「偷到時間」，又說預計啟德線相對較短，加上已預留空間，相信興建難度會較東九龍線低，但亦非全無挑戰，當局會爭取早日完成。

林世雄強調，當局目標是先做好東九龍線的基本走線，稱以往視察過藍田北及慈雲山，認為將兩處加入東九龍線是相當大難度、極具挑戰性，或令主線興建有更多延誤延遲。不過他指，當局會繼續相關研究，考慮是否有空間建設涵接機制，日後方便繼續接駁。至於當局會否選用同一公司及同一技術興建兩線，令將來便於連接，林世雄說，目前仍言之尚早，不可能現時下判斷。