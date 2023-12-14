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大埔男跟車工人跌倒傷後腦　留醫半個月後亡　遺孀嘆擔心 (22:43)

上月27日大埔一食品工場發生工業意外，一名60歲跟車男工人懷疑送貨期間意外跌倒，後腦重創，留院近半個月後不治，遺下妻子及一名成年兒子。工權會引述其遺孀指，難以接受丈夫離世，現需要一筆殮葬費，亦希望房屋署可以酌情加快批准其公屋申請。

工業傷亡權益會今（14日）於facebook表示，60歲事主陳万圖於11月27日在大埔工業邨一食物工場工作，期間懷疑跌倒，延至本月11日離世。跟進個案的工權會幹事謝欣然表示，事發後陳太曾與涉事公司聯絡，但對方至今未承諾提供賠償或恩恤金。謝續指，目前陳太除了需要一筆殮葬費，亦希望房屋署可以酌情加快批准其公屋申請。謝引述陳太表示難以接受丈夫離世，平時生活大小事都由丈夫打點，加上身體欠佳，只能打散工，陳太形容自己少外出、「路都唔識」，對未來要獨自生活感到擔心。

事主夫婦同居一劏房單位，兩人育有一名已成年兒子，惟兒子已移居內地，有自己家庭要照顧，且兩地生活水平不同，難以長期於金錢上支援母親。事件發生後，兒子已從內地趕回香港打點父親身後事。

警方表示，11月27日中午12時47分接獲相關報案，指大埔大順街3號一工場停車場位置有人受傷，但毋須警方介入。謝欣然表示關注情況，指過往有報案人將工友受傷情況盡量講得輕描淡寫，希望警方不要到場調查，但其實工友傷勢可嚴重到變植物人甚至死亡，希望有關部門可杜絕情況。

陳太同意透過工業傷亡權益會接受捐助，可透過銀行轉帳或支票捐款，方法如下：

▊ 銀行轉帳

恆生銀行賬戶：　295-421903-003

賬戶名稱：　工業傷亡權益會有限公司

　　Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

　● 請拍攝入數紙（或將電子銀行轉賬畫面截圖）後註明【捐款予陳万圖遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

　● 如以網上銀行轉帳，帳戶名稱縮寫為：ASS F T R O I A V LD

▊ 支票

支票抬頭：　工業傷亡權益會有限公司

　　Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

　● 請郵寄至該會會址：藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心1/F

　● 請隨票註明【捐款予陳万圖遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】，以便跟進。

　● 如親臨該會會址，可選擇以現金捐款。

相關字詞﹕工業意外

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