大埔男跟車工人跌倒傷後腦　留醫半個月後亡　遺孀嘆擔心 (22:43)

工業傷亡權益會今(14日)於facebook表示,60歲事主陳万圖於11月27日在大埔工業邨一食物工場工作,期間懷疑跌倒,延至本月11日離世。跟進個案的工權會幹事謝欣然表示,事發後陳太曾與涉事公司聯絡,但對方至今未承諾提供賠償或恩恤金。謝續指,目前陳太除了需要一筆殮葬費,亦希望房屋署可以酌情加快批准其公屋申請。謝引述陳太表示難以接受丈夫離世,平時生活大小事都由丈夫打點,加上身體欠佳,只能打散工,陳太形容自己少外出、「路都唔識」,對未來要獨自生活感到擔心。

事主夫婦同居一劏房單位,兩人育有一名已成年兒子,惟兒子已移居內地,有自己家庭要照顧,且兩地生活水平不同,難以長期於金錢上支援母親。事件發生後,兒子已從內地趕回香港打點父親身後事。

警方表示,11月27日中午12時47分接獲相關報案,指大埔大順街3號一工場停車場位置有人受傷,但毋須警方介入。謝欣然表示關注情況,指過往有報案人將工友受傷情況盡量講得輕描淡寫,希望警方不要到場調查,但其實工友傷勢可嚴重到變植物人甚至死亡,希望有關部門可杜絕情況。

陳太同意透過工業傷亡權益會接受捐助,可透過銀行轉帳或支票捐款,方法如下:

▊ 銀行轉帳

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

● 請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款予陳万圖遺屬】並連同【捐款人全名】發送WhatsApp訊息至6996 6214。

● 如以網上銀行轉帳,帳戶名稱縮寫為:ASS F T R O I A V LD

▊ 支票

支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

● 請郵寄至該會會址:藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F

● 請隨票註明【捐款予陳万圖遺屬】並附【捐款人全名及聯絡電話】,以便跟進。

● 如親臨該會會址,可選擇以現金捐款。