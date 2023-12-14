串謀偽造值勤紀錄詐騙工資　清潔女管工囚7個月　男散工囚5個月 (18:21)

時運服務有限公司（時運）於案發時是大坑公共屋邨勵德邨的清潔服務承辦商，亦委聘永高清潔服務有限公司(永高)代聘清潔散工在勵德邨工作。女被告庄瑞卿（49歲）當時為時運清潔管工，除負責監督該邨的清潔工人，亦會向永高報告清潔散工的值勤資料，以及代永高向清潔散工發放現金工資。

案情透露，庄瑞卿2019年3月至2021年9月期間，先後介紹男被告黃開荣（51歲）及另一名女子到勵德邨任職清潔散工。黃及該名女子按庄的指示，分別報稱自己曾在該邨工作逾560日及約40日。時運相信永高提供的值勤資料準確，向永高支付二人工資共約28萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現黃其實是大坑一間中學的全職清潔工，他報稱在勵德邨工作逾560日，其中近400天與他在該中學的值勤紀錄重疊，而該名女子則幾乎不曾在勵德邨工作。二人只從被告收取共工資共逾12萬元。