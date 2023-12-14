今年首10月詐騙案飆升52.1%　投資騙案增1.6倍涉案金額達24.9億 (18:03)

本港今年1至10月共錄得75670宗罪案，較去年同期上升33.1%。詐騙案共有33923宗，佔整體罪案4成半，較去年同期多11614宗、增52.1%，涉案金額近41億。保安局長鄧炳強說，其中4045宗涉及投資詐騙，較去年同期上升1.6倍，涉案金額創有紀錄以來新高，達24.9億。他稱，騙徒因市民對新興投資工具不熟悉，而趁機行騙，呼籲市民要提高警覺。
鄧炳強說，整體罪案升幅持續收窄，數字上升是源於去年同期新冠疫情仍嚴峻，令傳統罪案數字偏低，亦因為詐騙案數字持續高企。鄧炳強指出，投資騙案急增情况值得關注，稱相關手法大同小異，包括騙徒會主動噓寒問暖，先誘騙受害人要小本投資，給予小額甜頭，在其注入大量資金及獲利後，以高昂手續費等方法拖延付款。
鄧炳強呼籲市民不要輕信廣告，對於難以置信的高回報亦不要輕信。至於證監會早前點名「HongKongDAO」（或稱香港數字研究院）」及「BitCuped」疑涉及欺詐行為，鄧炳強說，目前未有接獲相關報案，故無作拘捕行動，警方會密切留意情况。
另外，涉及即時通訊軟件的騙案數字亦急增，由今年8月的112宗，飆升至10月1514宗，當中包括於WhatsApp中「白撞」的訊息，亦有騙徒為虛假的WhatsApp網站賣廣告，誘使受害人在假網站輸入資料，假扮他們的身份四處借錢。鄧炳強說，警方正與通訊辦及通訊商合作，目標年底可於銀行業開展「電訊發放人登記制度」，協助市民分辨發短訊者的真假。