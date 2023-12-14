今年首10月詐騙案飆升52.1%　投資騙案增1.6倍涉案金額達24.9億 (18:03)

鄧炳強說，整體罪案升幅持續收窄，數字上升是源於去年同期新冠疫情仍嚴峻，令傳統罪案數字偏低，亦因為詐騙案數字持續高企。鄧炳強指出，投資騙案急增情况值得關注，稱相關手法大同小異，包括騙徒會主動噓寒問暖，先誘騙受害人要小本投資，給予小額甜頭，在其注入大量資金及獲利後，以高昂手續費等方法拖延付款。

鄧炳強呼籲市民不要輕信廣告，對於難以置信的高回報亦不要輕信。至於證監會早前點名「HongKongDAO」（或稱香港數字研究院）」及「BitCuped」疑涉及欺詐行為，鄧炳強說，目前未有接獲相關報案，故無作拘捕行動，警方會密切留意情况。

另外，涉及即時通訊軟件的騙案數字亦急增，由今年8月的112宗，飆升至10月1514宗，當中包括於WhatsApp中「白撞」的訊息，亦有騙徒為虛假的WhatsApp網站賣廣告，誘使受害人在假網站輸入資料，假扮他們的身份四處借錢。鄧炳強說，警方正與通訊辦及通訊商合作，目標年底可於銀行業開展「電訊發放人登記制度」，協助市民分辨發短訊者的真假。