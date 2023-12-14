警香薰店搗洗黑錢中心　拘13人涉清洗1億元　招跑腿找戶口持有人做面容識別 (16:24)

警方指，該集團為進行網上求職騙案、電騙案、非法收數等犯罪集團提供「一條龍」洗黑錢服務，包括安排傀儡戶口、收取犯罪得益，甚至將犯罪得益轉為加密貨幣。警方前日及昨日展開拘捕，並搗破集團位於長沙灣商廈內一間以貴價香薰店作掩飾的洗黑錢中心。警方稱，中心設有獨立房間，內有大量上網裝置、電腦及大量手機正進行洗黑錢活動。警方形容集團具有系統，相關手機上貼有編號，以識別它隸屬那一個銀行戶口及其戶口狀態，包括限額等。執法當日，4名成員正在中心清洗黑錢，另有一名「跑腿」準備收集電話，遂作出拘捕，翌日再作跟進調查，多拘捕8名傀儡戶口持有人。

將軍澳警區科技及財富罪案組主管督察羅君傑指，洗黑錢中心會用不同方法取得虛擬銀行戶口，例如以金錢利誘他人出售戶口或以抵債型式要欠債人提供戶口抵償債務。當戶口到手後，他們會用大量手提綁定開虛擬銀行戶口；當中心收到來自非法網上賭博及網上騙案等款項時，他們就會用已綁定戶口的手機清洗黑錢，包括購買虛擬貨幣。警方表示，銀行近年實施不同措施防範洗黑錢活動，包括使用網上銀行時需通過面容辨識。不過，該集團就利用新手法避過監察，例如派出「跑腿」成員手持手機找傀儡戶口持有人做面容識別，以應對銀行的保安措施，確保電話可繼續操控虛擬銀行戶口，其後再將手機帶返中心。

行動中，警方檢獲72部手提電話，估計集團至少涉用72個戶口清洗黑錢。經調查相信戶口平均會用兩個月，當事主揭發騙案被並報案，戶口就會遭銀行註銷。據悉，涉案中心以香薰店掩飾開業半年，從來沒有開門營業，店舖約1000至1200呎，保安嚴密，設有電閘及閉路電視。

警方表示，今年首3個月本港詐騙案錄得約2.96萬宗，較去年同期上升逾5成，涉及金額近50億元。警方提醒市民切勿借出、租出或出售戶口予他人，又重申洗黑錢是嚴重的罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》規定，洗黑錢最高可被判監14年及罰款500萬港元。