中大民調：近四成港人打算移民海外較去年升9.3個百分點　兩成港人欲移居內地 (15:03)

中大香港亞太研究所最新民調顯示，37.7%受訪者表示有打算移民海外，較去年同期調查上升9.3個百分點，當中有14.2%受訪者表示打算移民到英國，其次為澳洲、加拿大及台灣；調查又顯示，令人打算移民或移居外地的本地因素首位為香港自由或人權情况變壞，佔17.7%，其次為香港政治爭拗太多或政治不穩定、香港政制不民主、以及香港居住環境較差或較擠迫，3項因素各佔逾10%。
中大香港亞太研究所於9月28日至上月9日期間，以電話訪問了708位18歲或以上的香港市民。37.7%受訪者表示有打算移民海外中，有21.4%認為外地居住環境較好或較寬敞，另有14.4%認為外地自由。調查亦顯示，以0至100分評分，受訪者對本港是否宜居與生活的評分平均值為56.5分，與去年9月的調查評分相同。
調查又顯示，兩成受訪者表示有打算移居內地，較去年同期調查升9個百分點，當中以樣本人數為基數計算，移居內地的本地因素首位是香港消費物價太高，佔36.1%，其次為香港居住環境較差或較擠迫，以及香港樓價太高等；而吸引港人移居內地的內地因素首位則為內地消費物價低，佔43.9%。調查亦顯示，73.3%表示沒有打算移居內地，較去年同期調查少10.8個百分點。