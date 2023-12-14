中大民調：近四成港人打算移民海外較去年升9.3個百分點　兩成港人欲移居內地 (15:03)

中大香港亞太研究所於9月28日至上月9日期間，以電話訪問了708位18歲或以上的香港市民。37.7%受訪者表示有打算移民海外中，有21.4%認為外地居住環境較好或較寬敞，另有14.4%認為外地自由。調查亦顯示，以0至100分評分，受訪者對本港是否宜居與生活的評分平均值為56.5分，與去年9月的調查評分相同。

調查又顯示，兩成受訪者表示有打算移居內地，較去年同期調查升9個百分點，當中以樣本人數為基數計算，移居內地的本地因素首位是香港消費物價太高，佔36.1%，其次為香港居住環境較差或較擠迫，以及香港樓價太高等；而吸引港人移居內地的內地因素首位則為內地消費物價低，佔43.9%。調查亦顯示，73.3%表示沒有打算移居內地，較去年同期調查少10.8個百分點。