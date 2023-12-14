七旬翁非禮襲擊孫女判囚4年7個月　官讚兩名事主勇敢「是自己的英雄」 (14:19)

現屆七旬的老翁於8年間在牛頭角住所分別指插兩名孫女私處、叉頸至雙腳凌空和拳毆，二人首次案發時分別約8歲和10歲。老翁早前承認非禮、襲擊致造成身體傷害等共5罪，今（14日）在區院被判入獄4年7個月。法官轟被告把兩名孫女當成「性玩具」，住所猶如「恐怖屋」，只要他興之所至便會犯案，樂見二人驚恐和痛楚。法官讚揚二人勇敢，稱她們做正確的事，不要因而內疚，「在我看來，她們是自己的英雄」。
被告W.Z.W.(現年74歲，案發前任職保安)沒有刑事定罪紀錄，他承認虐待和兩度非禮當時約8至15歲的X，及非禮和襲擊當時約10至17歲的Y。
現年17歲的X的創傷報告報告透露，她曾將被告的作為告知父母，惟父親指這是被告表達愛意的方法，他與祖母供養兩姊妹，X卻不懂感恩，又說家醜不應外傳。X因此感到困惑，不知應否報警，小三至小四時萌生自殺念頭，現時不時會回想起被告威脅她的畫面和聲音。
姊姊Y則自覺很「污糟」，擔心將來伴侶不會接受她 ，亦覺得所有父系親屬均保護被告，部分親屬更要求她撤銷針對被告的法律程序。兩姊妹在成長過程中相依為命，覺得家並非安全的地方，經常流連社區中心和圖書館，害怕與異性相處，並選擇入讀女校。
暫委法官勞潔儀判刑指，本案無疑是其中一宗最嚴重的同類事件，被告與兩名孫女年齡差距約50年，負有託管責任，卻長年侵犯她們，違反誠信。被告強行以螺絲批撬門偷窺Y洗澡，侵犯她私隱和尊嚴，行為「非常恐怖」。被告又指插X私處，用陽具磨擦她私處，其間面露笑容評價X身體。法官考慮所有因素後判被告入獄4年7個月，促社署和房署盡力向二姊妹提供協助，並批評兩姊妹家人無履行職責，應好好作出彌補。