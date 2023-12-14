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警破「彈票黨」拘26人涉及損失約160萬元　被捕人曾改過數紙要求退款 (13:36)

警方偵破58宗「彈票黨」網上購物騙案，拘捕26人，包括兩名主腦。案件主要涉及名牌手袋及手錶，約數千至數萬元不等，最大額一宗為6萬元手袋，合共涉及騙款160萬，警方亦起回一隻鑽石戒指。

新界南總區重案組第三隊總督察陳家瑩表示，警方在今年7月至11月期間接獲58人報案，指在不同網購平台出售貨物時被騙去貨物及金錢，合共涉款160萬。警方經調查後，前日發現一名目標騙徒正存入空頭支票，騙取一隻鑽石戒指，警方即場拘捕該人並檢取該鑽石戒指，據悉約值5.5萬。

警方在整個行動中拘捕共23男3女（17歲至72歲），其中兩名無業男子為集團主腦，其餘24人角色包括與賣家聯絡、傀儡戶口持有人、將空頭支票存入及相約面交。警方在行動中檢獲空頭支票，支票屬於傀儡戶口持有人，並不屬於被捕人。警方亦發現，被捕人電話內有曾被修圖程式篡改過數收據，相信集團除以空頭支票假裝已過數以騙取貨物，亦會修改過數紀錄上的時間及金額，訛稱不慎「過多數」，要求轉回差額，每次約數千元。陳指，集團騙取貨物後，會再轉售並存款入虛擬貨幣帳戶，增加警方執法難度。陳表示，其中10名被捕人目前仍被扣查，不排除更多人被捕。

新界南總區防止罪案辦公室總督察陳詠君表示，部份被捕人士自稱速遞公司送貨員，指詐騙集團找送貨員向事主取貨，送貨員有意無意間地成為網購詐騙過程中重要一員，呼籲送貨員接單時要格外留神，如下單者提供不合理地高的酬勞、交收涉及貴重物品或有可疑之處，應立即向警方舉報。

陳詠君提醒，市民在網購前要查證對方背景，包括了解帳號有否負評及以警方「防騙試伏器」檢查，建議以現金面交，如要轉帳，亦要查核帳戶結餘及可用結餘，後者才是可供提取的結餘。另外，警方亦建議以轉數快轉帳，警方已與轉數快連接設立「可疑識別代號警示機制」，如收款人電話、電郵或轉數快識別碼與「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」的資料吻合，會確認交易前收到警示，如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222查詢。

新界南總區刑事部警司（行動）姚永勤表示，行騙屬嚴重罪行，最高可被監禁14年，而租借或售賣銀行戶口予他人作非法用途，有機會干犯「洗黑錢」，最高可以罰款500萬及監禁14年。

相關字詞﹕彈票黨 網上購物騙案

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