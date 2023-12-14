立法會三讀通過的士司機違例記分制草案 2年內罰滿15分停牌3個月 (13:22)

草案在航運交通界議員易志明要求下記名表決，最終以68票贊成、3票反對、13票棄權下通過。反對票來自易志明、自由黨李鎮強，及選委界江玉歡；棄權票則來自工聯會及勞聯、自由黨邵家輝、教育界朱國強、醫療衛生界林哲玄、和選委界吳傑莊和尚海龍。

草案提出參考現行違例駕駛記分制度，針對的士駕駛行為引入記分制，當的士司機干犯相關罪行會被記分，罪行按嚴重性劃分三級，分別給予10分、5分及3分，濫收車費、拒載等會被記10分；兜路及「釣泥鯭」等記5分；拒發收據等記3分，如兩年期間累計被記15分或多於15分，有關司機可被取消駕駛的士資格。運輸署長須以申訴方式，向裁判官申請發出傳票並進行聆訊，由法庭飭令取消駕駛的士資格，如屬初犯當日停牌三個月，再犯每次為期六個月。

投反對票的易志明說，現時已有條例規管的士司機，如引入記分制，等同雙重懲罰，的士業界現已人手嚴重不足，記分制將加劇司機流失。他又指，現時法庭往往輕判違例的士司機，只罰款數千元，未具阻嚇力，政府亦無上訴，認為只要法庭判處最高刑罰，便可消除「黑的」消除，毋須引入記分制。

運輸及物流局長林世雄指，法例將會在刊憲後9個月生效，指交諮會過去3年每年收到數千宗的士投訴，當局有需要加強打擊害群之馬，強調的士司機不會單純因為乘客投訴而被記分，而是經警方調查取證及被法庭定罪之後才會被記分，認為記分制對大部分奉公守法的士司機無影響。