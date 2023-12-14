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五旬無業漢認網上煽動斬殺特首及其家人囚6個月 (12:29)

58歲無業男子以5個社交媒體帳號，發帖提倡斬殺特首李家超及其家人等，他今（14日）在西九龍裁判法院承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德指，被告近半年間發布280則帖文，每天不只一個帖文，異常頻繁；他亦自製錄像並配上歌曲，明顯希望錄像廣傳。蘇官批評被告理念頑固，不但主張分裂國家，更渲染暴力、揚言殺害官員及家人，判囚6個月。

被告區健威（現年58歲）初犯，曾任職技工。辯方求情指，被告發布的帖文多，但內容重覆，未能引起他人興趣；帳號分別有4至284個朋友，帖文回應「少得可憐」。辯方強調，錄像內有被告容貌，因為他教育水平不高、對法律一知半解，而非政治狂熱份子，無證據顯示帖文造成嚴重影響。另外，被告在親撰求情信表示，今後會循規蹈矩。

案情指，被告於今年4月19日至10月16日，利用3個facebook及2個「X」（前稱Twitter）帳號發布280個煽動帖文。他以《願榮光歸香港》歌曲及具煽動性言論的照片製作11個音樂錄像；餘下帖文用其他歌曲製成錄像，加插照片及自拍讀出煽動言論等。

被告以暴力威嚇中央及香港官員，在分別逾200個帖文稱「斬首」或「刺殺」國家主席習近平，以及「斬首」特首李家超，並牽涉其家人。有帖文提到「香港最堅實 精神病患白卡者 李家超」、「鄧炳強 保安局局長 現代賣港賊」，他形容國安法是無法無天，引述光時口號宣揚港獨。警方網上巡邏後在被告住所附近拘捕他，被告承認用手機製作音樂錄像。

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