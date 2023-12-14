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六旬巴士司機強姦及非禮寄住女童囚11年 (11:39)

9歲女童被母親交託予保母一家照顧，與任職巴士司機的保母丈夫同住。該司機涉以檢查身體為由，在家中強姦和非禮女童，經陪審團裁定強姦和非禮兩罪成立，今（14日）於高等法院判囚11年。法官表示，女童將保母視為「第二個母親」，被告性侵女童，某程度上屬違反信任。

被告孔慶聯（現61歲）被捕時任職九巴司機，被控於2016年夏天在屯門一單位強姦和非禮事主X。庭上披露X的創傷報告，X經歷強姦事件後情緒抑鬱、不安和疏離，會盡量避免與男性接觸，認為男性僅對女性有性方面的興趣，需要進一步診治。辯方求情指，被告為家庭唯一經濟支柱，和妻子育有31歲女兒，是一名慈愛和負責任的父親。

暫委法官游德康判刑表示，法庭要就未成年人遭受性侵犯，判處阻嚇性刑罰。游官指出，本案涉及多項加刑因素，包括X於2014至2018年間，大部分日子託管於被告一家，X視被告妻子為「第二個母親」，被告在某程度上違反X的信任。此外，被告和事主X的年齡相差約40年，被告射精時沒有採取安全措施，事件對X造成心理創傷。

不過，游官表示無證據指被告使用暴力，或者誘使X發生性行為，被告重犯機會不高。游官以11年監禁為強姦罪的量刑起點，而被告經審訊後定罪，沒有有效的求情因素，判囚11年。游官另以12個月為非禮罪的量刑起點，兩罪刑期同期執行，被告總刑期為11年。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 強姦 非禮

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