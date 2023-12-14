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消委會︳4款芝麻產品塑化劑超標　1款含基因致癌物　 (11:14)

消委會測試35款芝麻產品，發現3款芝麻油及1款芝麻粉樣本檢出塑化劑，含量高於食物安全中心的行動水平；13款芝麻油檢出基因致癌物環氧丙醇，其中1款含量超出歐盟標準上限。另外，10款樣本的營養素標示值與實際測試結果亦不相符，消委會促請生產商及代理商從速改善各項問題，確保產品安全。

35款測試的樣本包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。其中共有6款樣本檢出塑化劑DBP，當中「冠益華記」芝蔴油（混合）、「同珍」小磨蔴油及「点点綠」100%純黑芝麻粉，分別含每公斤24毫克、5.3毫克及0.80毫克，超出每公斤不多於0.3毫克的食安中心行動水平；20 款檢出DEHP，其中「冠益華記」芝蔴油（混合）及「淘大」極品醇香黑芝麻油的DEHP亦超出行動水平，分別含每公斤71毫克及3.6毫克。消委會引述研究指，若長期過量進食塑化劑，或會影響實驗動物生殖系統發展，並損害肝臟、腎臟等。

另外，13款芝麻油樣本檢出環氧丙醇，檢出量最高的1款為「淘大」極品醇香黑芝麻油，達每公斤2,100微克，較歐盟標準的每公斤1,000微克高出1.1倍。消委會將有關資料轉交食安中心跟進，食安中心表示，已進行風險評估，結果顯示全部樣本在正常食用情况下不會影響健康；所有樣本驗出的環氧丙醇含量在正常食用情况下對公眾健康亦不大。

10款樣本營養標籤與實際成分不符

另外，消委會發現，有10款樣本營養標籤與實際成分不相符，其中「同珍」小磨蔴油檢出的反式脂肪酸及飽和脂肪酸，與營養標籤的標示值分別相差169%和112%；「志成」香麻油檢出的反式脂肪酸較標示值高89.7%。消委會認為，營養標籤資料錯誤可能會誤導消費者，對患有心臟病、糖尿病等長期病患者影響尤其大，促請生產商正視及改善問題。

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