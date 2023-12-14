楊何蓓茵：公務員以私人身分發表言論非「絕對牌照」 (10:21)

楊何蓓茵於港台節目《千禧年代》表示，《守則》修訂的要求一直都存在，不認為會收窄公務員的言論空間。楊指，若公務員提出建設性意見，亦需視乎其表達形式，如果是理性及溫和的需拿捏分寸。被問及處理教育議題的公務員若同時是家長，可否在私人平台發表評論，楊何蓓茵認為情况尷尬，她舉例指一間銀行員工，若對外批評所屬銀行對客戶不好，相信私人機構都不容許。楊強調，更新《守則》並非要求公務員什麼都不說，認為公務員需視乎場合及職級，強調職級愈高，愈要警惕。

楊何蓓茵：不會主動網上巡查及檢查私人通訊

被問及更新《守則》後會否出現更多舉報及監察文化，楊何蓓茵指，政府不會主動網上巡查及檢查私人通訊，但現實及網上世界的言行有「好多眼睛睇住」，若公務員公開發表一些言論，現今世代不難傳到政府，如發現有任何不妥，當局會採取行動。