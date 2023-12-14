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消委會︳臘腸高鈉高脂高糖　6款檢出禁用染色料　消委會籲適量進食 (10:39)

消委會測試市面多款臘腸樣本，發現全部樣本屬高鈉，大部分屬高糖，消委會亦在樣本中檢出食物禁用的染色料。消委會提醒，臘腸是普遍較高脂、高鈉及高糖的食品，不宜進食太多。

臘腸樣本全屬高鈉

消委會於多間零售店選購30款臘腸樣本，發現全部臘腸樣本均屬高鈉、逾8成屬高糖、除1款外全部屬高脂。在鈉含量方面，每100克的鈉含量由1,258.5毫克至1,971.6毫克，較食安中心訂定的「高鈉」食物指標，即每100克含600毫克鈉，分別高出1倍至近2.3倍。以鈉含量最高的樣本「祥德」一級臘腸計算，進食1條會攝入1,029.2毫克鈉，較世衛建議每餐限量高出近5成半，亦比每日建議的鈉攝取量的一半為高。

至於描述為「瘦」的8款臘腸樣本中，亦全屬高脂，每100克有21.7克至35.9克總脂肪含量。在糖份方面，測試樣本中逾8成、即25款為「高糖」，當中糖含量最高的1款「香港榮華」榮華臘腸精選瘦肉臘腸，每100克含25.9克糖，若進食1條已達世衛建議每餐糖攝入量上限的85%。另外，29款樣本屬「高脂」，以每100克計算，其總脂肪含量介乎21.7克至47克，若進食1條總脂肪含量最高的「大生海味」三花臘腸，便會攝入23.5克脂肪，超出世衛建議每餐攝取量的上限。

6款樣本檢出禁用染色料

另外，測試的樣本中有16款為預先包裝樣本，14款為非預先包裝樣本。測試發現，發現6款非預先包裝樣本檢出本港禁止在食物中添加的染色料，其中「旺角金旺中西藥批發行」的「本港加瘦三花臘腸」驗出「紅2G」，會產生代謝物苯胺，不能排除會致癌。5款檢出「若丹明B」，可令人出現噁心、嘔吐和尿液變紅的徵狀，相關樣本分別為「金源南北雜貨」臘腸、「生興臘味雜貨」金牌腸王、「錦祥號臘味」特瘦鮮肉腸皇、「鉅利醬園」加瘦腊腸及「三興隆臘味」加瘦切肉腸。食安中心則指，跟進樣本的檢測結果合格，符合法例要求。

污染物測試方面，消委會在兩款預先包裝檢出塑化劑含量超出食安中心的行動水平，惟對健康風險不高，包括「裕華」金牌臘腸及「尚品」秘製臘腸皇，分別檢出每公斤0.42毫克及0.66毫克的塑化劑「劑鄰苯二甲酸二正丁酯（DBP）」，均高於每公斤0.3毫克的食安中心行動水平。不過消委會指，參考歐洲食物安全局的標準，每日要進食約18.2條相關樣本才會超出限量，故對健康風險不高。另外，23款樣本檢出鉛，含量由每公斤0.008毫克至0.157毫克，均沒有超出國家相關標準規定。

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