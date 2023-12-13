吳樹培對解僱感愕然 斥個別校董嚴重誹謗 保留法律追究權利 (21:14)

吳樹培指他必須澄清一些事實。他指校董會主席在10月中通知他，會成立一個小組對他進行調查。吳指在過去兩個月一直無被邀請參與調查或答辯，或提供資料。至今日他才得悉，有一個三人小組已成立並完成調查，對還未有機會就指控及批評作出申辯，校董會便解僱，「我對此非常遺憾。」

吳又指校董會的聲明，指他「能夠或願意以符合良好管治的原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心」，吳對此表示無法理解及同意。他指自己從事大學行政工作34年，在中文大學渡過16個寒暑，並於2017年出任副校長，指一直以來，對於校董會及校長的要求，都秉持專業忠誠的態度，按照大學的條例及規程履行職責，指自己有全力維護大學的最佳利益。吳指校董會的說法，「是指控我的專業操守抵觸了大學良好管治原則，這實在對我構成了嚴重的不公。」