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尖沙嘴行劫案拘3無業男　一人扮客引職員開門再入內行劫 (19:38)

尖沙嘴一表行昨午（12日）遭數名蒙面匪徒持刀及鐵槌搶劫，損失24隻名表，共值約3900萬元。警方經調查以串謀行劫拘捕三名與案有關的中國籍男子，他們年齡介乎21歲至24歲，全部報稱無業，當中一人在案中假扮顧客。警方指仍在追查失物下落。

涉案為尖沙嘴加連威老道25號地下「名錶世家鐘錶珠寶」。油尖警區助理指揮官 (刑事)警司程知仁表示，涉案店舖正門經常上鎖，顧客進出店舖需由職員透過遙控裝置開門，而正門關上後會自動上鎖。昨午3時許，一名假扮顧客的匪徒訛稱需就手表問題作查詢，惟當該名男子進入店舖後，四名蒙面匪徒趁正門仍未關上，闖入表行行劫。一人手持利刀指嚇職員，另外兩名匪徒鐵錘破壞店內玻璃展櫃，其餘同黨則在展櫃內掠去24隻名表，行劫過程少於1分鐘，匪徒得手後用鐵錘破壞已鎖上的正門，並登上一架接應車輛沿漆咸道南往公主道方向逃去。

警方經調查，昨日（12日）及今日（13日）分別在荃灣、上水及元朗拘捕三名男子，一人於案中假扮顧客，其餘兩人有份計劃劫案。行動中，警方起回匪徒犯案時所穿著的衣物及手機。警方提到集團分工仔細，分別有人負責當車手、假扮顧客。涉事表行營業近三年，是次被劫去手表最貴價值400萬元，而最低價格約20萬元。警方仍在追查接應車輛下落，相信該車為套上假牌的「影子車」。據悉，被劫去手表品牌涉及百達翡麗、Richard Mille及勞力士等。

警方呼籲，市民如發現有可疑人兜售不明來歷的名表，宜提高警覺並立即通知警方，若有與案有關的資料提供，可致電3661 9238 及 3661 9239與油尖警區重案組第二隊聯絡。

相關字詞﹕尖沙嘴 行劫案 串謀行劫

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