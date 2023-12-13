收購商場詐騙代理佣金75萬元　公司前董事及母親各囚30個月 (18:19)

兩名被告分別是恒豐地產有限公司（恒豐）公司董事兼股東謝耀陞（39歲）及其母親冼玉翎（68歲）。控方案情指，謝於2019年6月邀請一名投資夥伴一同收購荃灣翠濤閣商場，並協議透過買入思成有限公司（思成）以收購該商場，冼與該投資夥伴分別持有思成55%及45%股份，收購商場的開支根據有關比例分配。

思成於2019年7月經美聯物業與賣家簽訂臨時買賣合約，以1.68億元購入該商場。思成須向美聯支付168萬元作為代理佣金，根據上述協定，該投資夥伴須承擔當中約75萬元。惟冼早已於美聯達成另一協議，即美聯與恒豐地產會共同促成有關交易，美聯只收取佣金的兩成，餘下八成佣金屬於恒豐地產。謝與冼沒有向該投資夥伴透露這協議，意圖經恒豐地產瓜分該投資夥伴支付的75萬元佣金。該項商場收購計劃最終告吹。