港大首創肝癌「先縮後除」療法逾百人參與　四期肝癌患者腫瘤縮近半 (18:09)

陳智仁指，「先縮後除」是結合立體定向放射治療（即電療）與免疫治療，來誘導中晚期肝癌縮小。

今年65歲的黃先生是乙型肝炎帶菌者，去年11月開始腹部脹痛，求醫後發現長達18.2厘米的腫瘤完全佔據整個左肝，屬肝癌第四期，當時保守估計只有半年壽命。

黃先生的兒子說，父親本身有「大肚腩」，去年底腹脹嚴重求醫才發現體內有10公斤腹水。他續稱，當時走訪了許多醫生，基本只提出標靶治療方案，而陳智仁是「唯一一個醫生能畀到一個新方向，話畀我聽仲有機會」。

在進行6個月「先縮後除」療法後，黃先生體內腫瘤縮近一半至9厘米，於今年8月接受兒子活肝捐贈，成功進行肝移植手術，術後肝功能正常，最後的檢查報告顯示整個肝臟仍然可見的腫瘤為1.5厘米，降至肝癌第一期。

陳智仁指，研究自2019年開始至今，已有逾百位病人接受「先縮後除」，四成多的病人癌細胞全部壞死，不需要做手術，另有12%的病人接受治療後腫瘤縮小至可以接受手術。陳智仁說未來研究方向包括研究影響療效的具體因子，亦會配合政府提出的新藥註冊「1+」機制，推出更多研究計劃，惠及更多來自普通家庭的患者，提及現時六個月的免疫治療花費約20至30萬元。

港大臨牀腫瘤學系臨牀助理教授蔣子樑表示，「先縮後除」療法亦適合治療肺癌、膽管細胞癌，解釋稱要視乎某一種癌症是否適合電療和免疫療法，並舉例指腸癌因不適合電療現時未必適用「先縮後除」療法。