劉智鵬倡人文科教師需先完成內地考察　蔡若蓮：暫無必要 (17:14)

蔡若蓮說，新入職及公營學校晉升教師，都必須參加內地學習團，其中局方於今年4月至7月共舉辦7團，為820名教師提供內地培訓機會；23/24學年名額更大幅增加，共為約5000名教師舉辦約45團。另外，教師亦會獲教育局和辦學團體提供不同主題的內地專業交流及培訓活動，如專題講座、企業參觀、文化設施和歷史遺跡參觀等。她指，會持續檢視課程的推行情況，參考課程專責委員會的專業意見，並因應實情，調整教師培訓策略與安排，確保教學質素。

另外，劉智鵬關注會以何準測安排甄選人文科教師，蔡若蓮說，與其他小學科目的要求一樣，學校一般會按教師的能力、專長、經驗和資歷等準則，編排教師教授小學人文科；由於人文科大部分內容源自常識科，故現任常識科教師應掌握有關科目的教學內容、教學法、評估方法等，能夠勝任新課程的教學工作。

教育界議員朱國強則關注會否推行「專科專教」，並問及教育局會否開辦相關認證課程。蔡若蓮說，教師「專科專教」需考慮校本因素，包括學校班數等，認為非每間學校都可負擔，又指小學學科內容相對較普及，認為有學科背景亦非對教學有必然幫助。