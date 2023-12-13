更新版《公務員守則》保留「政治中立」　列明效忠國家和香港特區為前提 (16:40)

諮詢稿提及，公務員不可以公職身分在網上及社交媒體等批評政府政策或支持其他人的反對意見。公務員事務局長楊何蓓茵表示，公務員並非完全無空間發表意見，但若以個人身份表達就必須跟隨守則，包括不能令人誤會是代表官方意見，與公職扯上關係，或執行公職時有偏袒等；而越高級的公務員越要警惕，因受公眾認識，較易與官方扯上關係。她又指，公務員參與活動時亦需小心理解活動背景、目的及性質等，若有疑慮可向上司請示會。

楊何蓓茵表示，社會上過去批評指，2019年時有公務員認為「政治中立」等於不用支持在任政府，「這的確是曲解」，但指現時大部分公務員都有好好遵守《守則》，是次修訂是因應社會需要和市民對公務員的期望，並不是看到公務員有不妥的地方。她又稱，當局不會主動要求公務員交出私人通訊交流作核實及調查，但若有相關投訴或發現有公務員違反守則，當局就會採取行動。