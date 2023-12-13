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囚犯上庭前於囚室上吊亡死因研訊　陪審團一致裁定死於自殺 (16:28)

被判入懲教所的31歲在囚男子，另涉販毒於上庭應訊前，在荔枝角收押所內疑用牀單上吊，搶救延至一個多月後不治，死因研訊今（13日）續。事主遺書透露，他因案件和家庭問題而失落，他慨嘆社會不允許負面情緒，無人開解他並感倦怠。陪審團下午退庭商議近一個半小時後，一致裁定死者死於自殺；又建議懲教署檢視囚室設計及拆除橫柵，以免在囚人士上吊。

死者黃梓睎（終年31歲）於2021年6月18日被發現在收押所吊頸，送往明愛醫院延至7月24日離世。死者家屬沒出席聆訊，懲教署被列作利害關係方。

法醫莫嘉健作供指，解剖報告顯示，死者除了鼻下擦損和下唇附近潰瘍等沒外傷，他因上吊導致缺氧性腦損傷，屬直接死因，留醫期間他依靠呼吸機維生並有肺炎。莫指出，死者住院一個月，身上勒傷或因而痊癒，而大部分吊頸個案會歸類為自殺。

二級懲教助理劉家昌作供確認，事後檢取死者寫在記事簿及擔保紙的遺書，死者表示「對唔住」，若遺書公開即代表他「成功自殺」、得到解脫，毋須服藥。死者自言因身負案件拖延「已經心力交瘁」，他對父親說「好想你讚我叻仔」，望對方關心。

懲教署一方結案陳辭指，死者患愛滋病及濫藥致精神錯亂，自2020年羈押起受署方監察，他被評估自殘傾向相對低，列入醫療觀察名單；他曾表達萌生自殺念頭，惟覆診沒再講及。署方就是次事件表示惋惜；涉事懲教人員按規定每隔不多於15分鐘巡視，死者遺書亦沒提到遭懲教人員不恰當對待或襲擊。

死因裁判官林希維引導陪審團，可考慮死者是否死於自殺；如否，則屬存疑裁決。5人陪審團最終裁定，死者在囚室內用類似床單的物體吊頸自殺，因上吊導致缺氧性腦損傷而身亡。

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