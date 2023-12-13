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3名中大議員校董稱解僱吳樹培跟足程序　否認干預院校自主 (16:19)

中大校董會今早開會通過解僱副校長（行政）及秘書長吳樹培。三名身兼中大校董的立法會議員交代事件，表示校董會委托兩名校董及一名校內教授成立小組提供意見，根據建議討論後決定解僱吳，校董民建聯劉國勳及工聯會鄧家彪表示支持決定，自由黨張宇人則未交代取態。三人未有明確回應下一步會否彈劾校長段崇智。

身兼中大校董的立法會議員鄧家彪、劉國勳表示，在會上投票支持解僱吳樹培，張宇人則未有交代取態。三人拒絕透露會上表決比數及解僱的具體理據。劉國勳表示，校董會的決定是跟足程序，已委托兩名具法律背景的校董及一名資深校內教授成立小組，就吳樹培的工作問題提供意見。他說校董會根據小組建議，經過討論後決定解僱吳樹培，三人未有交代小組成員身份。

對於在中大校董會過渡時期、校外校董佔多數情況下解僱吳樹培，劉國勳否認是干預院校自主，強調今次是解僱吳樹培身為校董會秘書長職務，吳因而同時失去副校長身份。「不是院校自主、不是校務，他是支援校董會工作，最主要職責是執行校董會的事，這些本身的事（他）做不到。」

鄧家彪則批評，吳樹培的表現令校董會失去信心，質疑其表現在任何公營機構也不能接受。「這已是寬鬆做法，大家可否想像一個機構管治架構的秘書長，屢次與機構、機構主席對着幹？這是秘書長喎，所以很清楚是違反任何行事規則，亦都傷害機構本身，阻礙機構發展。」張宇人認為，今次決定旨在提升中大管治水平，讓大學繼續向前行，「我們只能做可以做的事，不會顧及（做法）少有、還是時時有。」

中大校長段崇智的表現屢遭建制派批評，三名議員校董沒有明確回應下一步會否彈劾段崇智。其中劉國勳表示，校董會改組後會以提升中大管治水平為目標，如繼續跟進更換校徽事件，「我們一定特別檢視在中大以往積存什麼問題，如何可以提升管治。」

曾於90年代擔任中大校董的新思維立法會議員狄志遠批評，校董會改組後首次會議便辭退大學高層，令外界質疑校外人士干預院校自主，冀校董會行事小心嚴謹。他指校董會沒有詳細解釋解僱理據，「理由空洞、程序含糊」，促請校董會進一步交代。

相關字詞﹕編輯推介 中大校董會 立法會議員 張宇人 劉國勳 鄧家彪

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