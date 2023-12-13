三隧12.17起分時段收費　運輸署料紅隧及東隧車龍可縮減1公里及0.5公里 (15:55)

運輸署總工程師（運輸策劃）李浩天表示，現時「易通行」系統可處理車流量為每小時約28萬架次，相等於所有收費隧道每小時最高約6萬架次4倍多。李指，現時有約99%車輛已獲發車輛貼，約92%車輛已開立「易通行」戶口，另有約73%已設定自動繳費。

運輸署早前在三條過海隧道來回方向，於「易通行」收費點或其鄰近位置新增「隧道費顯示屏」，被問及為何顯示屏不列實際時間，李頌恩回應稱，若列出實際時間或會出現「倒數效應」，導致駕駛人士因想節省收費而考慮駕駛速度，強調設計顯示屏時的首要考慮是交通安全。

被問到有多大信心政策可鼓勵駕駛者改變習慣提早出門及何時才可見到分流效果，運輸署助理署長（策略研究）梁世豪形容香港駕駛人士「好得意」，駕駛習慣互動性強，每當有新措施實施均會有不同反應，而且或會因應當日交通情況轉用另一路線，故預期實施首日及首周分流效果反覆，需以月計甚至半年才能適應新安排及建立新習慣，運輸署需待車流漸趨穩定才能分析市民對政策的接受程度。