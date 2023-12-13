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水果店職員染新冠後到訪多間餐廳罪成　上訴爭議無證據證自知染疫 (15:10)

水果店職員涉染上新冠病毒後到訪吉野家、美心MX等餐廳，並發帖指「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」，被裁定9項「使其他人蒙受感染的危險」罪成，判囚7個半月。男子不服定罪上訴，今（13日）於高等法院繼續處理。上訴方提出，無證據證明被告外出時自知染病，原審裁判官應該修改控罪詳情，惟被告已服畢近半刑期，本案不宜發還重審。

上訴人雷寶林（現43歲）被控為自知屬2019冠狀病毒感染的人，於2022年2月藉身處餐廳和公共交通工具，使他人蒙受感染危險。上訴方表示，上訴人於2022年2月底進行快測，3月始知道核酸結果呈陽性，政府當時僅承認核酸檢測為確診標準，故他案發時不自知受感染，定罪屬不公平。

上訴方提出，原審裁判官李志豪應該主動修改控罪，照用第599A章 《預防及控制疾病規例》起訴，但以被告知道自己「相當可能受感染」為控罪基礎。上訴方強調，本案已進入上訴階段，若高院將案件發還重審，並容許控方修改控罪詳情，或構成「一罪兩審」的問題；故上訴方建議法官行使酌情權，毋須下令本案重審。

律政司一方表示，即使改用新的控罪起訴，控方仍有證據指證被告。不過，律政司認同案發至今接近兩年，被告亦還押一段日子，不會要求案件發還重審。暫委法官游德康押後於3個月內頒下書面判決，其間上訴人續准保釋等候上訴。

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