吳樹培即時遭解僱　查逸超：對他能否支持校董會工作失去信心 (15:06)

查逸超今年7月出席立法會會議期間，曾不點名批評吳樹培在未知會及經其同意下，在校董會會議前6日發出議程。被問到解僱決定是否與該事件及聯署有關，查逸超說，兩次事件值得關注，是「好多行為中其中兩個」，認為吳樹培作為大學高層及秘書長，在校董會專責小組基本上支持議員校董草案的情况下，未能堅持中立原則。

被問到校董會以多大票數表決解僱吳樹培，查逸超稱，有關內容屬機密不便透露，但達致簡單大多數。至於下一步會否彈劾校長段崇智，查逸超表示，未來議程及內容亦屬機密。

中大校董會亦決議，委任副校長（行政）繼任人前，由當常務副校長陳金樑署理其職務；大學秘書長一職則由副秘書長黃陳慰冰出任，任期至2024年12月31日。