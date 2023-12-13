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吳樹培即時遭解僱　查逸超：對他能否支持校董會工作失去信心 (15:06)

中大副校長（行政）及校董會秘書吳樹培被解僱。校董會主席查逸超表示，因應吳樹培近月在校董會就一些重要事項的行為舉措，對他是否能夠或願意，以符合良好管治方式支持校董會工作已失去信心，認為他難以配合校方現時及將來工作，為維護中大校董會及大學有效運作，故決定以現金代替通知期，終止與其僱傭合約，立即生效。他又稱不方便透露解僱吳樹培具體原因，提到早前吳參與反對中大校董會改組私人條例草案的聯署，引起校董會疑慮。

查逸超今年7月出席立法會會議期間，曾不點名批評吳樹培在未知會及經其同意下，在校董會會議前6日發出議程。被問到解僱決定是否與該事件及聯署有關，查逸超說，兩次事件值得關注，是「好多行為中其中兩個」，認為吳樹培作為大學高層及秘書長，在校董會專責小組基本上支持議員校董草案的情况下，未能堅持中立原則。

被問到校董會以多大票數表決解僱吳樹培，查逸超稱，有關內容屬機密不便透露，但達致簡單大多數。至於下一步會否彈劾校長段崇智，查逸超表示，未來議程及內容亦屬機密。

中大校董會亦決議，委任副校長（行政）繼任人前，由當常務副校長陳金樑署理其職務；大學秘書長一職則由副秘書長黃陳慰冰出任，任期至2024年12月31日。 

相關字詞﹕編輯推介 中大校董會 查逸超 吳樹培

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