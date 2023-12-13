3人涉向警察體育遊樂會擲汽油彈罪成 兩人判入獄4年 一人判入教導所 (14:29)

3名被告依次為售貨員徐君浩（現年26歲、下同）、報稱無業的馬富善（24歲）及羅康淳（19歲）。

法官姚勳智引述各人的背景報告指，首被告過往有4次案底，包括行劫、傷人、藏毒等；辯方求情稱案底與本案控罪性質不符，被告少不更事犯錯。報告指次被告過往曾阻止他人以生果刀傷害途人致受傷，左手神經系統受損；辯方稱可見他樂於助人，被告打算重考文憑試，成為一位米芝蓮餐廳的廚師。而第3被告案發時僅16歲，受社會氣氛影響，其教導所報告正面。

法官指出，縱火是嚴重罪行，即使本案是針對財物，對他人造成的潛在風險仍不容忽視。本案加刑因素在於事發時社會氣氛緊張，3名被告共同和有預謀行事，預先帶同汽油彈前往現場，其間蒙面，及後逃離和更換衣物。3人挑選凌晨時分人流較少時犯案，最終警方價值40多萬的車輛損毀，一般可以監禁5年為量刑起點。

惟考慮事件只針對財物、無人受傷，法官把起點下調至4年半。再因被告審訊時同意不少案情，背景報告説他們知錯、重犯機會低，最終判徐君浩和馬富善入獄4年。羅康淳案發時年輕，易受較年長朋輩影響，接納建議判他入教導所。