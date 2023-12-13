明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

5理大生認串謀暴動 今判囚2年11個月至3年2個月 (14:19)

2019年11月理工大學爆發衝突，4男1女理大生被指在衝突爆發前於校內串謀暴動，其中兩人被捕後結婚並育有一名3個月大的兒子。5人早前承認一項串謀暴動罪，今（13日）於區域法院被判囚2年11個月至3年2個月。暫委法官黃士翔判刑時指，示威者有組織地分工，若無計劃則不可能短時間內提供大量物資和武器，認為本案涉及事先策劃，又指示威者佔據整個理大，令公眾無法使用校園設施，嚴重影響社群關係。

被告林子澄（又名林銘堯，現年24歲，下同）判囚35個月、陳蘊儀（25歲）判囚36個月、姜紹熙（24歲）判囚37個月、陳卓超（25歲）和姜祖育（25歲）則判囚38個月。

辯方求情曾指無證據本案涉及事先策劃，惟黃官不同意，並指其目的是佔據理大。而且，本案的暴力程度高，涉及使用鐵馬和汽油彈攻擊警員，以及縱火等。黃官亦不同意辯方主張不考慮11月14日後暴力升級的情況，他認為若沒有各被告的初期參與，若無計劃佔領理大，往後的暴動不可能發生，故量刑時會針對11日至14日的暴動程度，但亦會考慮它帶來嚴重的後果。

黃官考慮林子澄與警方對歭及擲物，暴力程度高，採納57個月的量刑起點，其餘4人則以54個月為起點。林在定審期前認罪，可獲三分一刑期折扣，其餘在審前覆核前認罪的4人則可減刑四分一，因應被告無案底，部分案發時未滿21歲，減刑兩至3個月；兩名被告姜紹熙、陳蘊儀去年結婚，陳今年8月誕下兒子。黃官認為姜成為人父是個人選擇，案件亦無延誤，不認為是有效減刑因素，另基於陳產後身體未康復減刑兩個月，判兩人分別囚36及37個月。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞