5理大生認串謀暴動 今判囚2年11個月至3年2個月 (14:19)

被告林子澄（又名林銘堯，現年24歲，下同）判囚35個月、陳蘊儀（25歲）判囚36個月、姜紹熙（24歲）判囚37個月、陳卓超（25歲）和姜祖育（25歲）則判囚38個月。

辯方求情曾指無證據本案涉及事先策劃，惟黃官不同意，並指其目的是佔據理大。而且，本案的暴力程度高，涉及使用鐵馬和汽油彈攻擊警員，以及縱火等。黃官亦不同意辯方主張不考慮11月14日後暴力升級的情況，他認為若沒有各被告的初期參與，若無計劃佔領理大，往後的暴動不可能發生，故量刑時會針對11日至14日的暴動程度，但亦會考慮它帶來嚴重的後果。

黃官考慮林子澄與警方對歭及擲物，暴力程度高，採納57個月的量刑起點，其餘4人則以54個月為起點。林在定審期前認罪，可獲三分一刑期折扣，其餘在審前覆核前認罪的4人則可減刑四分一，因應被告無案底，部分案發時未滿21歲，減刑兩至3個月；兩名被告姜紹熙、陳蘊儀去年結婚，陳今年8月誕下兒子。黃官認為姜成為人父是個人選擇，案件亦無延誤，不認為是有效減刑因素，另基於陳產後身體未康復減刑兩個月，判兩人分別囚36及37個月。