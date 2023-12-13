涉深水埗警署外集結 24歲男承認暴動罪 判監22個月 (13:12)

法官指，被告米奇雲（現年24歲）被捕後一度獲保釋，同年10月他踢保，律政司2020年5月決定檢控他，但隨後他失聯，至今年3月被告在街上被截查時重新被捕。法官指警方事隔2年才拘捕被告，不認同辯方所言存在延誤。法官認為同級法院就同一事件以監禁34至36個月為量刑起點的做法寬宏甚至仁厚，但考慮案情後仍以3年為本案起點，被告認罪獲三分一減刑，再因他無案底減刑2個月，被告須入獄22個月。

案情指，2019年8月29日晚上約10時許起，數十名示威者集結於深水埗警署對出的欽州街一帶，有人身穿深色衣物、戴口罩和頭盔，又叫口號、向警署投擲物品和照射雷射光，警方先後9次警告眾人離開，但示威者沒有遵從。

及後警方驅散時看見被告向長沙灣道方向逃跑，其間大叫「走呀，有差佬」，最終在西九龍中心巴士站出口位置被截獲。被告和警員相繼跌倒在地，被告曾掙扎。他被告被捕時戴黑色帽、口罩、穿黑色上衣等，手持1支行山杖和1個揚聲器，揹著放了6支噴漆、1條黑色圍巾和1把伸縮雨傘的黑色袋。