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英國外相卡梅倫會見黎崇恩　中國駐英大使館強烈譴責英方干涉香港特區法治 (09:54)

壹傳媒黎智英案勾結外國勢力案開審前夕，英國新任外相卡梅倫在倫敦與黎智英兒子黎崇恩會面。英國外交部在社交網站X（前稱Twitter）發布會面照片，並說卡梅倫與黎崇恩會面，聽取其對還押父親的關注。英方又稱，英國反對國安法（the UK opposes the National Security Law），及繼續支持黎智英及港人。中國駐英大使館則回應，對英方干涉香港特區法治予以強烈譴責，並稱英方干預已進入司法程序案件，進一步暴露黎智英與英方「長期勾結」。

今次是首次有在任英國外相與黎家會面，今年4月英國外交部印太事務國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）曾與黎崇恩會面。英方先前向傳媒稱，在不同場合向中方提及黎智英案，包括近期卡梅倫與外長王毅通電話，並首次以英國公民（UK national）稱呼黎智英。

中國駐英大使館在網站刊出發言人回應，以「反中亂港首惡分子」、「反中亂港事件的主要策劃者和煽動者」（major plotter and instigator of the anti-China riots in Hong Kong）指控黎智英。發言人批評，英方公然干預已進入司法程序的案件，「進一步暴露了黎智英與英方的長期勾結以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目」，並促請英方停止插手香港事務，不要在錯誤越走越遠。

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