​金管局呼籲市民提高警覺　點名比特幣銀行BitGinko及HongKong BTC Bank (22:38)

金管局表示，網站 https://bitginko.com/、https://bitginko.medium.com/及https://matters.town/@BitGinko、Facebook帳戶 https://www.facebook.com/bitginko.bitcoin/ 及Instagram帳戶https://www.instagram.com/bitginko/ 中提及的比特銀行／比特幣銀行（BitGinko），以及網站 https://hkbtcbank.com 及社交媒體帳戶X（前Twitter）https://twitter.com/hkbbank 中提及的HongKong BTC Bank。上述兩個機構並沒有根據《銀行業條例》獲金融管理專員認可於香港經營銀行業務或接受存款業務；亦非根據《銀行業條例》獲金融管理專員批准在港設立本地代表辦事處。

金管局提醒市民，由於互聯網觸及全球，市民在向機構轉帳，或提供任何個人資料之前，應先核實任何利用互聯網向香港公眾人士提供銀行戶口服務或邀請存款的機構的認可狀況。金管局網站載有認可機構名單，以供查閱。公眾人士亦可電郵publicenquiry@hkma.gov.hk至金管局公眾查詢服務組查詢，以核實任何疑似邀請香港公眾人士存款，或顯示為香港的銀行或接受存款公司的機構的認可狀況。

另外，金管局呼籲市民提高警覺，留意一個由Bank Julius Baer & Co. Ltd.所發出關於欺詐網站的新聞稿，有關銀行已向金管局匯報事件。金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵、手機短訊及超連結要求客戶提供任何敏感的個人資料，包括登入密碼和一次性密碼。任何人士若曾向該網站提供其個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料聯絡有關銀行，及致電2860 5012聯絡香港警務處刑事總部資訊中心。