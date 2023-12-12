警察投訴課首11月接獲投訴升逾四成　王沛詩：社會復常接觸增加屬正常 (19:17)

監警會今（12日）在灣仔舉行公開會議，警察投訴課高級警司陳憲鈞提到，今年初本港社會全面復甦，市民外出次數大增；而警方亦加強執法，今年首11個月共進行逾100萬宗截停搜查，發出逾230萬張交通定額罰款告票，並接獲逾150萬宗舉報，形容涉及投訴個宗只是極少數。監警會秘書長梅達明表示，由2018至19年度及2022至23年度，過去5年度投訴數字由約1300宗至約1700宗不等；不排除今年投訴數字較往年高，惟過去一年社會疫後復常，某些行為有改變，投訴數字變化不能僅觀察一年作準，有待需時觀察。

警方代表在會上交代處理大型節日活動的原則。西九龍總區行動部高級警司黃志威指，全港年均約20個復辦活動，其中約12個在西九龍總區進行，包括渣馬、國慶煙花及除夕倒數等，年均約100萬名市民參與。根據警方數字，警方今年首3季處理大型人群管制活動接獲18宗投訴，主要涉及沒有禮貌、疏忽職守及濫用職權。黃志威強調，平衡參與者便利與公眾安全屬首要目標，面對主辦方、參與者及受影響居民訴求，警方並非採取寸步不讓或有求必應立場，而是經多次會議磋商取得平衡，亦會視乎活動實際情况微調管制措施。

監警會成員陳正欣表示，市民在節慶活動會「飲多兩杯」，而不時有投訴涉及醉酒市民與警員發生爭執，會方明白警員或需即時制服相關人士，惟惹來市民投訴行為粗魯或無禮，故建議前線警員及早使用隨身攝錄機，相信能起阻嚇作用及防止更激烈的衝突發生。警務處署理助理處長（服務質素）歐陽敏儀表示，使用隨身攝錄機有既定指引，在緩和衝突場面、防止刑事罪行發生及搜證時可用，將會增加提醒前線在合適情况下使用。