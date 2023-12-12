死因聆訊｜囚犯上庭前於囚室上吊亡　懲教人員稱事主自殘風險低 (18:10)

死者為黃梓睎（終年31歲），其家屬沒有到庭出席聆訊。是次研訊在死因裁判官林希維席前，並由3女2男組成的陪審團審理，懲教署被列作利害關係方。

根據死者父親的書面供辭，死者讀至大專，他因藏毒在2021年4月15日被判入位於喜靈洲的勵新懲教所，其間父親無探望他，死者姑姐則有探訪他，但死者沒表達不快。綜合懲教人員證供，死者患愛滋病、抑鬱症、焦慮症及精神分裂症，並服食冰毒，屬「醫療觀察名單」之上，每15分鐘由懲教觀察。

二級懲教助理余俊傑作供稱，他於事發的同年6月18日清晨5時45分在荔枝角收押所巡查，告訴死者當天需要上庭，對方點頭示意。約6時，余派發早餐，5分鐘後，他見死者正在梳洗。惟於6時15分經過囚室，發現死者以綁在鐵閘高處橫枝的牀單吊頸自殺，他半蹲並面向囚室。余立即通報召人支援，亦伸手進鐵閘托起死者。同事劉奕麟到場後以救生刀割斷牀單，開閘搶救死者。余指出，發現死者上吊前沒聽見任何呼叫聲，劉表示，基於私隱原因，閉路電視沒拍攝到囚室內情况。研訊明（13日）續。