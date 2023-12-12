東九龍線計劃2034至2038年落成　勘查研究相關費用達2.765億元 (17:48)

局方在文件解釋，由於擬議東九龍線為一個嶄新公共運輸系統，需要制定相關設計方案、推展方式、財務評估及安排、招標模式、營運模式等，亦需處理各方面的技術評估、擬建車廠用地規劃申請等涉及多個專業範疇工作。

局方指，預料相關工作會帶來不少挑戰，因此需要委聘具備相關專業背景及經驗的專業顧問公司處理，以確保項目能有效地推展，以便在進入招標和建造階段之前，能確定並妥善處理技術、財務和運營方面等事宜。

局方又指，為方便更多市民使用東九龍線，建議在順安站及秀茂坪站加設升降機及行人連接通道接駁安泰邨及安達邨，方便居民以升降機直達車站月台，或直達順安路及秀茂坪道乘搭其他路面交通。另亦建議為安泰邨及安達邨居民提供額外接駁通道來往順天及秀茂坪地區。

局方指，計劃在立法會財委會批准撥款後展開東九龍線的研究及設計工作，其後會進行招標。局方預計邀請本地及國內外供應商及營運商遞交意向書需時約3個月、環境影響評估需時約18個月、方案刊憲及批准需時約9個月、擬建車廠用地的規劃 申請則需一年。局方指，在可行情况下，研究各項工作及程序將盡量同步進行。