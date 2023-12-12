7人涉理大外非法集結罪成　與兩認罪被告押至明年1月判刑 (17:29)

不認罪7人為王晋彥（現年24歲，下同）、鄭康成（23歲）、賴恒基（31歲）、趙穎琪（26歲）、葉佩珊（28歲）、羅芷君（24歲）及王伊婷（31歲），涉在科學園廣場一帶參與非法集結；王伊婷另否認管有鐳射筆。

7名被告中有6人作供，分別稱無辜路過並滯留在示威區、約友人吃早餐、輪班後回家、打算到海濱公園做運動和跑步回校等不同抗辯理由，暫委法官黃士翔全數拒絕接納，指無證據顯示為何被告要與友人急著見面，而非遠離示威，他們必然會看到示威人群。稱要做運動的葉佩珊身上不見吻合做運動和上學的物品，反而背囊內有頭盔、防毒面具等。

同樣管有防毒面具的王晋彥解釋他在餐廳上班，面具用作打開餐廳化糞池時阻隔氣味，法官稱不明白為何一個未受訓練的員工要這樣做，而且化糞池的臭味會傳至餐廳。有被告除帶水予理大外的人士外，亦攜帶多於一支生理鹽水、多於一副護目鏡等，除自用外也可供他人使用。法官不接納賴恒基為了「救人」而到科學館廣場，他只需帶醫療包，不需攜帶更多的紗布及繃帶。

至於無作供的趙穎琪，她攜口罩、剪刀、另一套衣物，推論她是集結人士一部分，亦知道有人進行「受禁行為」。法官亦裁定王伊婷有意圖使用雷射筆參與示威，裁定7人非法集結罪成，王另管武罪成。