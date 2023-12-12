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六旬文員涉「私了」咬甩趙家賢耳朵男子　自辯稱為救被襲男才腳踢施襲者 (17:07)

2019年11月無業漢陳真在太古城刀傷途人，以及咬甩時任區議員趙家賢耳朵後遭群眾「私了」。事後6男被捕，其中一名61歲被告是前年高院審理陳真傷人案時，以控方證人身份講述目擊事發經過。他與另一男否認襲擊陳真而受審，今日（12日）於區院選擇自辯，供稱當陳真咬傷趙後撲向另一男子，並形容陳真「發哂狂咁抓」對方，被告想救該男才用腳踢陳真背部數下，旨在分散陳真的注意力。案件現押後至明年2月8日作結案陳辭。

律師樓文員高縫（61歲）辯稱，2019年11月3日晚近7時半，高與妻子回家時途經太古城西門，高目擊陳用刀刺傷途人，形容「我喺太古城住30年都未見過，當時好震驚」。高吩附妻子報警，自己即跑入商場內連呼「斬人呀」。高走出商場後目睹陳咬傷趙，並撲向另一名穿花樣圖案的男子，抓對方頭及耳部。

辯方播放現場片段，顯示高曾踢陳數下。高解釋因為「陳真發哂狂咁抓花衫男，我想救佢」，並認為自己屬於合理武力，數秒後花衫男已成功脫身，高見狀也沒有再踢陳。其後高協助制服陳，並阻止他人再襲擊陳，高對此表示「我反對私刑」。惟高撥開施襲者後，自己卻失平衝站不穩，他自覺已無能為力，故不再接近陳。片段顯示高消失後，數人包圍陳及向他拳打腳踢。

原本不認罪被告有3人，大專生徐俊傑（20歲）昨改口認罪，法庭今處理他承認案情後，押後其案件至本月22日與其他已認罪被告一併求情。

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