過百人涉詐騙洗黑錢被捕　騙款逾1億元 (15:50)

元朗警區刑事部總督察袁皓霆表示，元朗警區在11月20日至12月11日展開「怒浪」行動，拘捕109男28女（18至72歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」。被捕主要為傀儡戶口持有人，受金錢引誘開設或借出銀行帳戶，並提供予詐騙集團用黎收取騙款。大部分被捕人士已獲准保釋候查。

行動中共偵破101宗案件，包括投資、網上情緣、求職騙案、電話騙案及網上購物騙案等，總損失金額為1億500萬元，警方已成功攔截460萬元。警方在行動中檢獲大量手提電話、銀行卡、銀行文件及現金等。

元朗警區科技及財富罪案組督察何安生表示，行動中亦瓦解一個洗黑錢集團，集團自今年10月起在社交媒體收集銀行帳戶，指犯罪團夥分工仔細，部分人負責在網上平台以數百至數千港元的金錢利益招攬市民開設或借出戶口，安排同黨相約交收戶口資料及作背景資料搜查，及後再將資料售予詐騙集團。警方經調查後拘捕6男1女（22至31歲），包括4名集團骨幹、3名傀儡戶口持有人，部分人有三合會背景。當中兩人已被暫控一項串謀洗黑錢，案件押後於2024年2月22日再訊，其餘人士獲准保釋候查。警方會繼續調查曾售出傀儡戶口者及集團成員，不排除會有更多人被捕。

警方重申，洗黑錢屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款港幣500萬元，呼籲市民切勿借出、租出或出售戶口予他人。