明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

4持刀匪劫尖沙嘴表行　掠去3000萬名表 (18:42)

【18:42更新】下午3時許，警方接報尖沙嘴加連威老道25號一間表行懷疑被人搶劫，4名戴面罩男子手持利刀及鐵錘闖入店內，初步劫去30隻共約值3000萬元的名表後，跳上接應私家車逃去，警方正調查事件，初步相信涉及6名非華裔男子。

警方初步調查，相信案件涉及6名非華裔男匪，當時一名男子敲門假裝入店內選購手表，其後4名男子尾隨他進入店內，其中兩人用鐵錘打爛店內飾櫃，另一人負責將名表搶走，還有一人用兩把大生果刀指嚇職員。至於懷疑假扮顧客的男子就在混亂中從正門逃走。4名劫匪搶劫後，將贓物帶走，登上門外私家車逃去，連同司機相信涉及6人犯案。警方相信他們年齡介乎20至30歲，現正追查6人下落。事件中無人受傷，職員按動警報器報案，警方於現場沒有發現武器，店舖閉路電視拍攝到犯案過程，案件交油尖旺警區跟進調查。

現場消息指，4名戴口罩男子中，兩人外表似南亞裔人士，另兩人似本地人。整個犯案時間約兩、三分鐘，現場沒有留下犯案工具。4匪之後登上一輛銀色私家車，沿加連威老道向漆咸道方向逃走。據現場消息，涉案表行初步估計損失最少3000萬元，失物主要是名表，最貴包括一隻價值400萬的Richard Mille名表。

附近書報攤負責人李先生表示，當時聽到「砰」一聲打碎玻璃，嚇得心跳加速及「好驚」。他表示劫案涉及5人，包括4名疑匪及1名司機，4匪手持錘仔等工具、戴口罩，搶劫完拿著工具上車，過程大約3分鐘。

根據網上片段，劫案發生後店內一片狼藉，地下滿布玻璃碎，飾櫃及大門都被打爛，櫃內的手表幾乎被人搶劫一空，桌面只剩一部計算機。

相關字詞﹕搶劫

上 / 下一篇新聞