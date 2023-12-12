4持刀匪劫尖沙嘴表行　掠去3000萬名表 (18:42)

警方初步調查，相信案件涉及6名非華裔男匪，當時一名男子敲門假裝入店內選購手表，其後4名男子尾隨他進入店內，其中兩人用鐵錘打爛店內飾櫃，另一人負責將名表搶走，還有一人用兩把大生果刀指嚇職員。至於懷疑假扮顧客的男子就在混亂中從正門逃走。4名劫匪搶劫後，將贓物帶走，登上門外私家車逃去，連同司機相信涉及6人犯案。警方相信他們年齡介乎20至30歲，現正追查6人下落。事件中無人受傷，職員按動警報器報案，警方於現場沒有發現武器，店舖閉路電視拍攝到犯案過程，案件交油尖旺警區跟進調查。

現場消息指，4名戴口罩男子中，兩人外表似南亞裔人士，另兩人似本地人。整個犯案時間約兩、三分鐘，現場沒有留下犯案工具。4匪之後登上一輛銀色私家車，沿加連威老道向漆咸道方向逃走。據現場消息，涉案表行初步估計損失最少3000萬元，失物主要是名表，最貴包括一隻價值400萬的Richard Mille名表。

附近書報攤負責人李先生表示，當時聽到「砰」一聲打碎玻璃，嚇得心跳加速及「好驚」。他表示劫案涉及5人，包括4名疑匪及1名司機，4匪手持錘仔等工具、戴口罩，搶劫完拿著工具上車，過程大約3分鐘。

根據網上片段，劫案發生後店內一片狼藉，地下滿布玻璃碎，飾櫃及大門都被打爛，櫃內的手表幾乎被人搶劫一空，桌面只剩一部計算機。