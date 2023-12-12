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2023年12月12日星期二
4持刀匪劫尖沙嘴表行 掠去1000萬名表
(15:31)
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下午3時許，警方接報尖沙嘴加連威老道25號一間表行懷疑被人搶劫，4名戴面罩分持利刀及鐵錘闖入店內，初步劫去約值1000萬元的名表後，跳上接應私家車逃去，警方正調查事件。
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搶劫
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