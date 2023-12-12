明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

4人涉灣仔衝突暴動罪成囚34至45月　官指其中一人如裝備供應者 (14:28)

2019年11月2日港島區發生警民衝突，其中8名男女涉在灣仔莊士敦道與分域街參與暴動，當中4人經審訊後被裁定暴動等罪成立，還押至今日（12日）於區院被判監34至45個月不等。針對其中一名任職文員的女被告，法官指她案發時管有多種物品，猶如一名裝備供應者，事後她購買私人包機機票，登機前申請貸款及透支戶口，明顯有意逃避審訊，最終就暴動、管有無線電器具及妨礙司法公正共3罪而判囚45個月。

4名被告分別是文員林梓橋（現年31歲，下同）、法律助理盧虹羽（27歲）、會計師謝翠兒（36歲）及廣告製作人王永森（50歲）。

林今日解聘其法律代表，親自求情指自己對於事件絕無後悔，認為政府抹黑示威者旨在破壞，但她認為破壞並非示威者的目標。法官李俊文打斷她發言，指法庭不是處理被告對政治的批評及表達信念。林要求最後陳辭，指自己「能夠同手足承擔代價，喺我嘅榮幸，未來見」。

李官判刑指，本案暴動的規模在同類案件中屬較輕微，當日最為嚴重情節是投擲汽油彈及將一個燃燒中的手推車推向警方，惟事發至今已4年，對被告生活造成影響可予以減刑。李官以林當中管有多種物品，包括無線電器具，而且意圖逃避審訊，判囚45個月；盧及王管有索帶，分別判囚35個月和37個月；謝管有防毒面具及濾罐等而判囚34個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞