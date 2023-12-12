已婚EO涉放外遇牀照恐嚇罪成 判入獄7個月 官斥被告偷拍非愛的表現 (12:59)

被告陳梓文（現30歲）被控3項窺淫罪，各一項刑事恐嚇及未經同意下發布私密影像罪，均被裁定罪成。背景報告顯示，被告先後在銀行和政府部門工作；他目前與妻子辦理離婚，並和4歲女兒同住。辯方求情稱，被告一時處理感情不當才犯案，他明白傷害家人、已汲取教訓。現任區議員張美雄和前任區議會文志華等為被告寫求情信，辯方望法庭輕判。

馮官判刑指，涉案3條影片和9張照片包括事主和被告性交或洗澡時，拍攝到事主背部、臀部、胸部，不屬輕微、非一時衝動，另有一張相片顯示到事主容貌。雖然被告和事主年齡差距不大、當時是情侶關係，但被告利用事主的信任；被告與她真誠相戀或視她為洩慾工具值得商榷，被告偷拍用來自我娛樂及威嚇脅迫，令事主承擔苦果或被恐懼。

馮官續指，被告在網民高度關注的社交媒體群組發放逾40個相關影像，極度不雅，影像長留網上，導致事主飽受困擾和二次傷害。被告又以信息恐嚇事主報復，攻擊她的私密部位和性交對象，欲令她的家庭、事業和名譽受損。馮官直言本案非常嚴重，被告不認罪難以稱為有悔意，使事主需要作供辨認口交照片，狀甚尷尬，決定判監7個月。