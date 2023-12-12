首批XBB新冠疫苗優先提供予年滿65歲長者和成年院友 長者明起可網上預約 (12:05)

根據衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會建議，高風險優先組別、即年滿50歲包括居於院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員，無論以往已接種多少劑新冠疫苗，若距離接種上一劑新冠疫苗或染疫康復後已超過6個月，可免費接種額外的加強劑。首批XBB疫苗將優先提供予較高風險者，即居於院舍成年人士及年滿65歲長者。

明日（13日）上午九時起，年滿65歲長者可於政府網上預約平台預約於後日（14日）起到私家診所新冠疫苗接種站或醫管局轄下指定普通科門診診所接種XBB疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。醫管局轄下指定專科門診診所及衞生署轄下的指定長者健康中心亦於後日（14日）起分別為到診病人及會員提供XBB疫苗。

就兩種XBB疫苗使用，政府稱將根據一般疫苗如流感疫苗的接種安排，按餘下使用期限向接種市民提供其中一款XBB疫苗，合資格接種者可繼續選擇接種科興滅活疫苗。政府將繼續透過院舍外展疫苗接種計劃為居於安老院及殘疾院舍成年院友打針。

第二階段將擴展至其他高風險優先組別，包括50歲至64歲者、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱者、孕婦及醫護人員，政府會密切留意XBB疫苗需求，適時開展第二階段。