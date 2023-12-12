明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

民建聯今屆區選取109席較立選少20萬票　陳恒鑌：不能相提並論 (11:46)

民建聯在區議會選舉取得最多議席，共取得109席，惟對比2021年立法會選舉民建聯得68萬票，減少近20萬選票，得票跌幅為眾黨最多。民建聯副主席陳恒鑌回應指，結果摻雜多種考慮，區議會與立法會的工作性質不同，不能相提並論，部分選民會在立法會投票，但未必會在區議會投票，加上今次選舉其間部分人可能外遊，他稱會檢討工作上的不足。

對於民建聯取得41個直選議席及68個地委會議席，陳恒鑌今（12日）在《千禧年代》表示，成績符合預期，亦發現來自中產區的票源有增長，反映該黨的跨階層工作得到認同，已要求當選黨員立即展開工作，開設辦事處。

被問到新制下選區範圍擴大，是否同意大黨今次在宣傳較有利，陳恒鑌就回應指，選舉看重團隊協調，若地區有相關團隊輔助，開展工作上會較為有利，故日積月累的地區網絡十分重要。他指過往區選，候選人開展工作就只需為萬多人的小選區服務，而今次重新劃分地區後，候選人的確要用較長時間經營和服務，對剛「空降」的候選人具一定難度。

至於民建聯取得68個地委會議席，有意見指是因三會成員與民建聯的背景有關時， 陳恒鑌表示，雖然部分三會成員與民建聯有連繫，但其成員亦涵蓋各界別，包括法團主席和老師等；加上民建聯在部分地區亦未有勝出，相信三會成員是綜合多方面考慮，並非單一看重黨的關係。

相關字詞﹕編輯推介 區議會選舉 民建聯 陳恒鑌

上 / 下一篇新聞