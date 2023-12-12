民建聯今屆區選取109席較立選少20萬票　陳恒鑌：不能相提並論 (11:46)

對於民建聯取得41個直選議席及68個地委會議席，陳恒鑌今（12日）在《千禧年代》表示，成績符合預期，亦發現來自中產區的票源有增長，反映該黨的跨階層工作得到認同，已要求當選黨員立即展開工作，開設辦事處。

被問到新制下選區範圍擴大，是否同意大黨今次在宣傳較有利，陳恒鑌就回應指，選舉看重團隊協調，若地區有相關團隊輔助，開展工作上會較為有利，故日積月累的地區網絡十分重要。他指過往區選，候選人開展工作就只需為萬多人的小選區服務，而今次重新劃分地區後，候選人的確要用較長時間經營和服務，對剛「空降」的候選人具一定難度。

至於民建聯取得68個地委會議席，有意見指是因三會成員與民建聯的背景有關時， 陳恒鑌表示，雖然部分三會成員與民建聯有連繫，但其成員亦涵蓋各界別，包括法團主席和老師等；加上民建聯在部分地區亦未有勝出，相信三會成員是綜合多方面考慮，並非單一看重黨的關係。