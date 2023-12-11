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2023年12月11日星期一
中年男子荔枝角拳館打拳昏迷 送院不治
(22:18)
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【22:18更新】晚上8時許，一名53歲男子在九龍荔枝角永康街79號創匯國際中心8樓一拳館打館時，突然暈倒昏迷。男子由救護車送往明愛醫院搶救，送院後不治。警方正調查事發原因及經過。
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