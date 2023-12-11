區議會選舉｜經民聯取12席 盧偉國稱滿意 不妒忌民建聯成大贏家 (17:48)

被問到民建聯在選舉中成為第一大黨，盧偉國認為，版圖較寬的政黨在新選制下確實具優勢，但屬該黨的努力成果，故絕對不會感到妒忌，「反而係佢哋做得好，向佢哋學習」，自己亦會繼續為地區服務及擴大版圖。

經民聯副主席梁美芬指今次選舉競爭激烈，形容各候選人是「在優良選舉文化中，做文明的競爭」，又認為相對於2019年，「今次大家都在一個很平安的狀態下參選」。她亦非常滿意今屆投票率，指現時社會較和諧、沒高度撕裂，加上縱觀全球各地選舉投票率都介乎30%左右，認為香港今次投票率有27.54%是相當不錯。

至於電子選民登記冊系統在選舉日出現故障，梁美芬認為對選舉結果影響不大，因當選和落選票數差距大，但投票率方便則較「可惜」。她稱昨晚在石硤尾票站逗留幾小時，發現約200至300人在系統故障期間離開，指系統故障或影響各黨告急期間所得票數，估計今次投票率應有29%以上，追近三成。

盧偉國則指，今屆區議會由多個小區分為44區，形容是一下子擴大約十倍，對於以往服務小區的候選人來說，今次要跨區宣傳及讓其他選民認識俱有困難，但相信隨着新選制的推行，相關宣傳的困難會在4年後的區選消除。