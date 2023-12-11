房屋局撤上水簡約公屋項目　新增馬鞍山及改裝5校舍提供1460伙簡約屋單位 (16:50)

另外，房屋局亦建議改裝5間空置或即將空置校舍作簡約公屋，分別是3間位於觀塘的校舍，包括基督教聖約教會堅樂第二小學、前聖若瑟英文中學及迦密梁省德學校；黃大仙的浸信會天虹小學，以及上水東華三院馬錦燦紀念小學（彩園分校），料可在更短時間和較低成本下，提供共約600個「簡約公屋」單位。

房屋局亦指，經詳細檢視後，決定增加柴灣常安街／常平街和屯門第54區項目的單位數量，分別增約120及約320個 ，小欖樂安排項目的單位數量則減少約800個；經修訂後的第二批「簡約公屋」項目共可提供約13000個單位，仍能維持在 2027/28年度前提供約3萬個「簡約公屋」單位的目標。

至於首批位於元朗攸壆路、牛頭角彩興路、屯門第3A區及啟德世運道的4個項目，房屋局指已於11月28日批出合約，本月起陸續動工，預計最快在2025 年第一季起分階段落成。

造價方面，參考第一批「簡約公屋」項目的投標價格，建築署認為可下調總預算費用至約247.5億元，較今年初工務小組委員會文件約264.4億元的估算，減少約16.9億元。第二輪項目所需工程總撥款，可由原來估算的約115.3億元，調低約15%、即16.9億元至約98.4億元。