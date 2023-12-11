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區議會選舉︳投票率創新低 陳克勤對投票率仍感滿意 民建聯共取109席成大嬴家　 (15:36)

區議會選舉昨日舉行，民建聯共取得109席，包括41個直選議席及68個地委會議席，其中直選得票率為41.7%，形容成績合乎預期。今屆直選整體投票率僅得27.54%，民建聯主席陳克勤說，投票氣氛及熱情較以往大，對投票率感滿意，認為反映市民對新選制及區選的支持和認同。

陳克勤說，選舉期間見到市民認真研究各候選人的政綱，各人比併政綱、能力及地區服務，認為選舉氣氛熱烈，形容政府千方百計做宣傳，達到預期效果。他又稱，投票率高低受多種因素影響，指有選民認為今次候選人均是愛國者，故投票熱情「冇咁高」，加上有市民北上消費，種種因素都會影響投票率。對於有指中央目標是投票率要達3成，陳稱從未在官方渠道聽到有關說法，強調民建聯於每次選舉均盡最大努力。

另外，被問到若未來不再有民主派參選，會否未能再推高投票率，陳克勤認為，今屆選舉未有排擠任何人，但有政團未能說服三會成員其為真正愛國者，相信若政團可以實際行動，證明自己為真誠的愛國愛港政團，就可在下次選舉中獲得提名。部分民建聯當選人為關愛隊成員，被問到關愛隊身分對選情是否有利，陳克勤說，選民投票是考慮候選人政綱及服務，與其是否關愛隊成員無直接關係，又說關愛隊成員在選舉期間要暫停關愛隊工作，亦不能以此身分做宣傳，各候選人均明確遵守規則，對選情不會有很多影響。

陳克勤又說，民建聯於今次選舉無必勝把握，要開拓「白區」亦遇到很大的挑戰及考驗，會檢討在敗選選區的不足地方，汲取教訓及總結經驗，提高服務水平，又說一定會履行競選承諾，做好政府及市民之間橋樑，服務市民所需及協助政府落實政策，未來亦會與不同黨派或獨立人士合作，共同解決地區問題。

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